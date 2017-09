MEXICO-STAD – Koningin Máxima is donderdagmorgen (lokale tijd) in het Nationale Paleis van Mexico ontvangen door president Enrique Peña Nieto voorafgaand aan het bijwonen van het derde internationale forum over inclusieve financiering. De koningin, die een jaar geleden ook al op visite kwam, werd als een ‘vriendin van Mexico’ warm begroet.

Mexico stelt haar steun voor de nationale plannen om de hele bevolking toegang te laten krijgen tot financiële diensten, van microkredieten tot verzekeringen, zeer op prijs. Dat bleek kort daarna toen de koningin door de president naar de de binnenplaats van het paleis werd begeleid, waar het grote forum wordt gehouden.

Máxima arriveerde woensdagavond in Mexico-stad, waar ze meteen al een gesprek had met de Mexicaanse minister van Financiën José Antonio Meade ter voorbereiding op de bijeenkomst van donderdag.