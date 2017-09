De klasgenootjes van prins George leren de kleuter kennen als George Cambridge. Dat bleek donderdag, toen de vierjarige zoon van de Britse prins William en zijn vrouw Catherine voor het eerst naar de Thomas’s Battersea School ging.

William reed zijn oudste telg zelf naar school, Catherine miste de belangrijke dag in het leven van haar zoon omdat ze te veel last heeft van zwangerschapsmisselijkheid. Maandag werd bekend dat George en de tweejarige Charlotte een broertje of zusje krijgen. De Thomas’s Battersea School ligt op ongeveer een halfuurtje rijden van Kensington Palace, het paleis in Londen waar William zich deze zomer defintief met zijn gezin vestigde.

Aan de hand van zijn vader wandelde George het schoolplein op. Net als de 560 andere leerlingen kwam het prinsje in uniform naar school. William droeg Georges rugzak, waarop ook het logo van de privéschool staat. De prinsen werden opgewacht door Helen Haslem, het hoofd van de lagere school. Vervolgens brachten zij en William George naar de kleuterklas.

Achternaam

Britse media braken zich de afgelopen maanden het hoofd over onder welke achternaam George aan zijn schoolloopbaan zou beginnen. Het prinsje heeft eigenlijk geen achternaam. “Leden van de Britse koninklijke familie kunnen de naam van het koningshuis gebruiken of een achternaam en die hoeven niet altijd hetzelfde te zijn”, luidt uitleg op de website van het koningshuis.

Prins George kon naar school als George Wales, naar de titel prins van Wales van opa prins Charles. William en Harry gebruiken Wales als achternaam. Ook had gekozen kunnen worden voor Mountbatten-Windsor, naar Georges overgrootvader prins Philip en het koningshuis van koningin Elizabeth. William en Catherine kozen dus voor Cambridge, naar hun titel hertog/hertogin van Cambridge.