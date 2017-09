DEN HAAG – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima behoren volgens het Amerikaanse blad Vanity Fair tot de best geklede koppels ter wereld. Het koningspaar staat in een lijstje samen met Barack en Michelle Obama en de Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte.

Vanity Fair was vooral te spreken over de kleding die Willem-Alexander en Máxima in mei droegen tijdens het ontvangst van de president van Mozambique op Paleis Noordeinde. De koning droeg toen een donkerblauw pak met krijtstreep en een rode stropdas. De koningin schitterde in een blauwe japon van de Servische ontwerpster Roksanda en droeg een hoed van Eudia.

Op de website van het blad worden nog twee foto’s getoond van Willem-Alexander en Máxima. Het gaat om een beeld van het koningspaar tijdens een bezoek aan Italië, waar de koning een grijs pak draagt en de koningin een jurk van Zimmermann, en een foto van het paar tijdens een werkbezoek in Urk. Willem-Alexander droeg toen een blauw pak en Máxima een creatie van Natan.

Het is overigens niet de eerste keer dat Máxima geroemd wordt om haar kledingkeuze. De koningin stond in 2014 en 2016 al in het Vanity Fair-lijstje van best geklede vrouwen. Dit is de eerste keer dat ook koning Willem-Alexander wordt genoemd.