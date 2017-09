ROSYTH – De Britse prins Charles keek vrijdagmiddag in Rosyth toe hoe zijn vrouw Camilla het naar hem vernoemde vliegdekschip HMS Prince of Wales doopte. De hertogin van Rothesay gebruikte daarvoor een fles single malt whisky, omdat de doop in Schotland plaatsvond en het oorlogsschip daar is gebouwd.

”Deze reusachtige vliegdekschepen staan voor een nieuw tijdperk in de geschiedenis van onze marine”, zei Camilla tijdens haar toespraak voor de doop. Even later volgden de woorden: ”Ik doop dit schip tot de Prince of Wales. Moge God haar zegenen en iedereen die op haar vaart.”

In totaal werkten zo’n 10.000 mensen van 800 verschillende bedrijven aan het vliegdekschip, dat in delen werd gebouwd in zes verschillende havens in het Verenigd Koninkrijk voordat het in elkaar werd gezet in de Schotse haven in Rosyth. Het schip is van de buitenkant helemaal af, maar kan pas in 2019 beginnen aan testen op zee. Naar verwachting wordt het vliegdekschip vanaf 2023 ingezet voor missies.

Het vliegdekschip is de laatste van de twee die de marine de komende jaren in gebruik wil nemen. Het identieke zusterschip werd drie jaar geleden al gedoopt en is vernoemd naar koningin Elizabeth. De ruim 3,2 miljard kostende gevaartes zijn de grootste schepen uit de geschiedenis van de Britse marine. Ze zijn 280 meter lang en bieden elk ruimte aan 40 vliegtuigen en 700 man personeel.