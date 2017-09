LIMA – Groothertog Henri van Luxemburg is komende week in Peru voor het bijwonen van de 130e zitting van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Dat komt vanaf 12 september enkele dagen in Lima bijeen om onder meer de steden aan te wijzen die de Olympische Spelen van 2024 en 2028 mogen organiseren.

Het Luxemburgse hof maakte vrijdag de deelname bekend van de groothertog, die sinds 1998 lid is van het IOC. Anders dan bij Willem-Alexander, die na zijn troonsbestijging afscheid nam van het IOC, is voor groothertog Henri de combinatie van lidmaatschap en staatshoofd zijn geen belemmering. Datzelfde geldt voor prins Albert II van Monaco, die ook nadat hij zijn vader als vorst van Monaco opvolgde, lid is gebleven.

Naast Henri en Albert gaat ook kroonprins Frederik van Denemarken naar Lima, zo liet het Deense hof eerder al weten. Het is een reismaand voor Frederik, die een week zeilde in Australië, daarna in Zuid-Korea de voorbereidingen van Pyeongchang op de winterspelen van volgend jaar bekeek en na Peru ook nog in China wordt verwacht.