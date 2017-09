Het is zeker de bedoeling van koning Willem-Alexander om Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius te bezoeken, maar hij laat het aan de gouverneur van Sint-Maarten over wanneer het moment voor zo’n bezoek geschikt is. De koning wil niemand in de weg lopen, zei hij vrijdag tijdens een werkbezoek in de Amsterdamse Jordaan.

”Hulpverlening, noodhulp is nu het allerbelangrijkste en als ik iemand in de weg loop, dan is mijn bezoek niet relevant’’, aldus de koning.