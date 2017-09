AMSTERDAM (ANP) – Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag een bezoek gebracht aan de Amsterdamse Jordaan. Hij sprak met buurtbewoners, ondernemers en buurtwerkers over hoe het is om te wonen in een van de bekendste en dus ook druk bezochte buurten van het land. De koning kwam op uitnodiging van burgemeester Eberhard van der Laan, die samen met hem drie plekken in de wijk bezocht.

Zo begon hij bij De Vakantiefietser, een specialist in fietsvakanties in de Westerstraat, deed hij vervolgens Caro’s Huiskamerrestaurant aan in de Nieuwe Leliestraat en ging hij langs bij buurtcentrum Het Claverhuis op de Elandsgracht. Op alle locaties hoorde Willem-Alexander, onder het genot van een kop koffie, de verhalen uit de buurt aan. Het gezelschap eindigde bij Café De Eland met een glaasje rosé.

Aangezien de komst van het hoge gezelschap van tevoren niet was aangekondigd, reageerden mensen verrast. Een 94-jarige bewoonster wist niet goed wat ze met haar emoties aan moest toen ze een lied voordroeg en bij het buurthuis gooide een vrouw van schrik haar glas wijn om toen ze door had dat niet alleen de burgemeester langskwam, maar ook de koning. Bij het verlaten van het pand klonk een applaus voor het gezelschap.

Overlast

De overlast van toerisme en Airbnb kwam in elk gesprek terug. Hoewel de drukte een lastig punt is, zijn de Jordanezen ook blij met hun buurt. ,,Op uw verjaardag, Koningsdag, zit hier zo 150 man een kippetje met elkaar te eten”, zei de eigenares van het huiskamerrestaurant. ,,En we hebben laatst samen Zomergasten gekeken”, aldus haar buurman tegen Van der Laan.

Vorig jaar oktober bracht de koning ook al een onaangekondigd bezoek aan de hoofdstad, toen was hij in Zuidoost. In dezelfde serie werkbezoeken kwam hij ook al eens naar Rotterdam, Katwijk, Den Haag en Eindhoven. Hij wil hierbij een indruk krijgen van in hoeverre mensen zich er thuis voelen.