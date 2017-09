DEN HAAG – Koningin Máxima heeft vrijdag geen hinder ondervonden van de aardbeving in Mexico. Ze blijft in het land vanwege haar werk voor de Verenigde Naties.

“Ze is ongedeerd en keert vrijdag volgens planning terug naar huis”, laat de RVD weten.

Máxima is sinds woensdagavond in Mexico als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Ze heeft onder meer een toespraak gehouden in het nationaal paleis in Mexico-stad.

Veel mensen zijn daar vrijdag vanwege de beving in paniek de straat opgegaan. Het epicentrum lag in zee bij Pijijiapan in de zuidelijke deelstaat Chiapas, zo’n 800 kilometer van de hoofdstad.