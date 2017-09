MEXICO-STAD – Koningin Máxima heeft donderdagmiddag (lokale tijd) haar werkbezoek voor de VN aan Mexico afgesloten met een uitstapje naar winkels en een restaurant om te zien hoe betere toegankelijkheid tot financiële diensten in de praktijk uitpakt. In een van de winkels bijvoorbeeld kunnen Mexicanen ook terecht voor simpele bankzaken. Ze kunnen hier eenvoudig een rekening openen en telefonisch bankzaken regelen, zo werd Máxima uitgelegd en getoond.

Toegankelijkheid tot financiële diensten is waar Máxima namens de VN wereldwijd voor pleit. Innovatieve oplossingen zijn nodig om de twee miljard wereldburgers die met name in onderontwikkelde landen die toegang niet hebben, die mogelijkheid wel te bieden. In Mexico, zo becijferde koningin Máxima eerder op de dag in haar toespraak bij het internationale forum voor inclusieve financiering, heeft minstens 200.000 van dit soort winkeltjes of steunpunten nodig om iedereen te bereiken. Op dit moment zijn er nog maar 40.000.

Van de winkelhouder wilde de koningin weten of de dubbelfunctie ook werkte en of het profijt opleverde, voorwaarde om winkeliers of kruideniers te verleiden om ook bankzaken op zich te nemen. In een lokaal restaurant bekeek Máxima vervolgens de voordelen van eenvoudige betaalmogelijkheden, zoals betaling met een creditcard via een apparaatje dat op de mobiele telefoon kan worden aangesloten.

De klant haalt de kaart door het apparaat en de betaling is gedaan. Handig en voordelig voor het restaurant dat geen vaste abonnementskosten hoeft te betalen aan een creditcard-maatschappij, en daarmee een uitkomst voor een klein bedrijfje. Máxima had daarover eerder op de dag al gesproken tijdens een panelbijeenkomst met ‘fintech’ bedrijven, die de innovatieve oplossingen moeten bieden om veilig, betrouwbaar en mobiel bankieren mogelijk te maken. Tijdens het uitstapje ervoer de koningin hoe de plannenmakerij in de dagelijkse praktijk werkt.