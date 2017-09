MEXICO-STAD – De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto was donderdag duidelijk in zijn nopjes met het bliksembezoek voor de VN van koningin Máxima. Op zijn Facebook-pagina plaatste Peña Nieto niet minder dan 63 foto’s van het treffen, zowel bij de voorontvangst in het Palacio Nacional als bij het aansluitende internationale forum over inclusieve financiering waar hij samen met de koningin het woord voerde.

Máxima werd door minister van Financiën José Antonio Meade een ‘vriendin van Mexico’ genoemd en de koningin sprak in haar toespraak op de binnenplaats van het paleis liefdevol over een ‘familiebezoek’. Ze is de afgelopen jaren dan ook vaak in het Latijns-Amerikaanse land geweest: 2009, 2011, 2012 en 2016.

In Mexico heeft minder dan de helft van de bevolking (44 procent) van 128 miljoen toegang tot financiële diensten. De regering heeft plannen om die situatie te verbeteren: plannen waaraan zowel Máxima in haar VN-functie als de Mexicaanse centralebankdirecteur Agustín Carstens hebben bijgedragen.