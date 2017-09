PHILIPSBURG – Koning Willem-Alexander hoopt zo snel mogelijk het zwaar door orkaan Irma getroffen Sint Maarten te bezoeken. De koning bezocht de eilanden voor het laatst in 2013, tijdens zijn kennismakingsreis na de troonswisseling.

De bovenwindse eilanden hebben met enige regelmaat te maken met extreem natuurgeweld, al lijkt Irma de kracht van alle voorgaande orkanen te hebben overtroffen. Koningin Beatrix en prins Claus waren in november 1999 op Curaçao toen het Caribisch gebied te maken kreeg met Lenny, een orkaan met kracht vier op de daarvoor gebruikte schaal waarop Irma het hoogst mogelijke cijfer vijf scoorde.

Op Curaçao zorgde dat voor overstromingen en een ‘watergolf’ over het kapsel van de koningin die poolshoogte was gaan nemen, maar op Sint Maarten, Saba en St Eustatius was er enorme schade. Die stapelde zich nog eens op de verwoestingen die in 19095 al waren aangericht door orkaan Luis, ook uit de vierde categorie, waarvan de bovenwindse eilanden nog herstellende waren.

Kranige vrouw

Koningin en prins wilden in 1999 net als koning Willem-Alexander nu zo snel mogelijk naar de eilanden. Dat lukte een aantal dagen later en Beatrix en Claus kregen op Sint Maarten met eigen ogen de ravage te zien. Daarna ging het paar ook naar de buureilanden Sint-Eustatius en Saba. ”Jullie koningin is een kranige vrouw, echt één van ons”, zei een Amerikaanse hulpverlener in het ondergelopen Philipsburg. ”Zoals ze door de modder stapte en zelfs het vervaarlijk krakende dak van het ziekenhuis beklom; dat zie ik Clinton nog niet doen.”

Koningin Beatrix keerde al in 2001 terug om te zien welke vooruitgang was geboekt met de wederopbouw en haar in het water gevallen programma af te werken. In 2006 kwam ze opnieuw, en opende op Sint-Maarten onder meer de nieuwe vliegveldterminal, die deze week door Irma grotendeel is verwoest.