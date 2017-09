LONDEN – Er is een handgeschreven brief opgedoken van de Engelse koningin Elizabeth aan haar vroedvrouw. In de brief aan Helen Rowe schrijft Elizabeth op 5 augustus 1964 hoe het inmiddels gaat met haar vijf maanden oude zoon Edward. De tekst wordt samen met de originele envelop binnenkort geveild.

In de brief vertelt de koningin dat ze een heerlijke zoon heeft. “Hij is heel zoet, probeert al rechtop te zitten en weegt ruim zeven kilo. Hij lacht en giechelt naar iedereen en maakt iedereen blij.”

Helen Rowe was een beroemde Britse verloskundige die betrokken was bij de geboorte van alle vier de kinderen van Elizabeth.