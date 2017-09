JOHOR BAHRU – Dennis Verbaas is zaterdag met zijn schoonfamilie begonnen aan een bijzondere rondreis door het sultanaat Johor. In vier dagen reist sultan Ibrahim met zijn familie in een stoet antiek ogende auto’s door de tien districten van de Maleisische deelstaat, een tocht van ruim achthonderd kilometer. Doel van deze ‘Kembara Mahkota Johor’ is om het contact met de bevolking te versterken.

De sultan, die de trip door het land voor de twintigste keer organiseert, heeft ervoor gezorgd dat de rit voor hem en zijn familie ook leuk is. Er wordt namelijk gereden in Britse Morgan 3 Wheelers, auto’s met driewielen. Volgens de fabrikant ”gemaakt om je het gevoel te geven dat je over de weg vliegt.” Uiteraard is het exemplaar van de autogekke sultan geheel naar zijn smaak vervaardigd.

Het publiek is vooraf gewaarschuwd: motor en uitlaat liggen deels aan de buitenkant van de auto en kunnen heel heet worden. Aanraken kan gevaarlijk zijn en tot brandwonden leiden, zo liet de sultan voorafgaand aan zijn rondreis weten.

Dennis

Dennis, sinds zijn bekering tot de islam Dennis Muhammad Abdullah, trouwde vorige maand met prinses Aminah, de enige dochter van de sultan. Hij neemt met kennelijk plezier deel aan dit jaarlijkse familie-uitje, in de knusse Morgan met zijn kersverse echtgenote. Zijn zwagers hebben de helft van de tijd hun mobiele telefoons of camera’s buitenboord hangen om de tocht voor Instagram vast te leggen.

Langs de route stonden zaterdag dan ook duizenden inwoners van Johor om het koninklijk gezelschap toe te zwaaien. Onderweg wordt regelmatig gestopt en zijn er tal van activiteiten met de lokale bevolking, van kooklessen en dans- en sportdemonstraties tot het uitdelen van hulp aan de allerarmsten.