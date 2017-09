KUALA LUMPUR – Maleisië heeft zaterdag met het gebruikelijke ceremonieel de officiële verjaardag gevierd van de Yang di-Pertuan Agong, sultan Muhammad V. Bij het Istana Negara, het nationaal paleis in Kuala Lumpur, was een ‘Trooping the Colour’ en in het paleis deelde de koning ter gelegenheid van ‘Koningsdag’ onderscheidingen uit.

Een dag eerder richtte de koning zich via televisie tot de bevolking. In zijn toespraak vroeg Muhammad om eenheid en solidariteit te bewaren, en te waken tegen elementen die de eenheid van het land willen vernietigen.

Sultan Muhammad V is pas op 6 oktober jarig maar aangezien het koningschap om de vijf jaar wisselt onder de negen vorsten die de Maleisische federatie telt, is uit praktisch oogpunt besloten de verjaardagsviering elk jaar op dezelfde dag te houden, ongeacht de werkelijke verjaardagsdatum van de op dat moment gekozen koning.

Het is overigens voor het eerst dat ‘Koningsdag’ wordt gehouden op de tweede zaterdag van september. Eerdere versies waren altijd in juni en na de troonsbestijging van Muhammad V is dit jaar twee keer met de datum geschoven om uiteindelijk op 9 september uit te komen.