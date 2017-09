TRONDHEIM – Koning Harald van Noorwegen heeft zondagochtend de wijding van bisschop Herborg Oline Finnset bijgewoond. De 55-jarige geestelijke is de eerste vrouwelijke bisschop van het bisdom Nidaros.

De plechtigheid vond plaats in de domkerk in Trondheim. Naast de koning waren ook bisschoppen uit Noorwegen en het buitenland aanwezig. In juni werd bekend dat Finnset de nieuwe bisschop van het bisdom Nidaros zou worden. Daarvoor was ze twaalf jaar decaan in Trondheim.