WILLEMSTAD – “De boodschap die ik voor de bewoners van Sint Maarten heb, is de volgende: we beseffen wat u is overkomen en we doen zo goed mogelijk ons best om iedereen te helpen die hulp nodig heeft. Vertrouw op de hulp..”

Dat zei koning Willem-Alexander zondagmiddag (plaatselijke tijd) op Curaçao na zijn bezoek aan de meteorologische dienst. “Ik ben hier om eerst uit te zoeken wat er tot nu toe gebeurd is en wat de coördinatie vanuit Curaçao betekent.”

Ook liet hij weten graag naar het ziekenhuis te willen gaan om degenen te bezoeken die medische hulp nodig hebben en daarom vanaf Sint-Maarten naar Curaçao zijn overgebracht.