STOCKHOLM – Alle kinderen in Zweden moeten kunnen sporten en dat dit vaak niet kan, baart prins Daniel zorgen. Dat zei hij in een interview met TV4. De prins vindt dat er meer initiatieven moeten komen om kinderen en jongeren aan sportactiviteiten te laten deelnemen.

Zondag staat in het teken van allerlei sportactiviteiten in het park bij Slot Haga. Prins Daniel en kroonprinses Victoria zetten zich met een stichting in voor meer sportmogelijkheden voor kinderen en jongeren. Oud-zevenkampster Carolina Kluft, een van de succesvolste Zweedse atletes, is het boegbeeld van een speciaal project van de royals om kinderen kennis te laten maken met allerlei sporten.

Prins Daniel is zelf dol op sport. Hij hamert er dan ook op dat sporten goed is voor kinderen. “Juist daarom is het zo jammer dat kinderen in Zweden niet overal dezelfde kansen krijgen als het om sportbeoefening gaat”, zei hij. “Er is op dat punt nog veel ongelijkheid in Zweden en dat moeten we veranderen.”