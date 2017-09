LONDEN – Prins Harry vliegt eind deze maand niet alleen voor de Invictus Games naar Canada. De Britse prins combineert het bezoeken van de sportwedstrijden voor gewonde militairen en veteranen met een aantal andere evenementen, maakte Kensington Palace bekend.

Zo gaat Harry tijdens zijn verblijf in Toronto langs bij het Centre for Addiction and Mental Health, het grootste psychiatrische ziekenhuis van Canada. Ook neemt de prins de tijd voor een bezoek aan het Canadian Institute for Military and Vereran Health Research en is hij bij de uitreiking van The Duke of Edinburgh’s International Award.

Harry is van 22 tot en met 30 september in Toronto, waar de derde Invictus Games plaatsvinden. De Britse prins, die aan de wieg van de internationale competitie stond, neemt ruim de tijd voor het sportevenement. Zo gaat hij langs bij trainingsessies en zit hij geregeld op de tribune bij wedstrijden.

Royaltywatchers zijn eind deze maand vooral gefocust op Meghan Markle, de vriendin van de prins. Zij woont in Toronto, waar de tv-serie Suits wordt opgenomen. Kensington Palace liet maandag in het midden of ook Meghan opduikt bij de Invictus Games, maar volgens royaltywatchers kan dat haast niet anders. Het zou de eerste keer zijn dat Harry en Meghan, die sinds vorig jaar juli samen zijn, samen in het openbaar verschijnen.