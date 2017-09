Koning Willem-Alexander en minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) praten maandag tijdens hun bezoek aan Sint-Maarten met gouverneur Eugene Holiday, premier William Marlin en de minister van Justitie. Dinsdag gaan ze naar Saba en Sint-Eustatius, die ook getroffen zijn door orkaan Irma, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Verder staat op Sint-Maarten een ontmoeting met medewerkers van het vliegveld van Philipsburg op de agenda. De luchthaven is cruciaal voor de hulpverlening. Daarna maken de koning en Plasterk een rondrit over het eiland waarbij onder meer met hulpverleners, politie en militairen wordt gesproken. De veiligheidssituatie op het eiland is fragiel, zei premier Mark Rutte zondag.