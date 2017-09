Koningin Paola is maandag tachtig jaar geworden. De moeder van koning Filip en echtgenote van koning-emeritus Albert II, heeft eind juni met een concert en familiebijeenkomst al een voorschot genomen op haar verjaardag. Publieke festiviteiten zijn er niet, zo liet het Belgische hof weten.

Paola verloor twee weken geleden haar enig overgebleven broer, prins Antonello Ruffo di Calabria (87). Ze was zelf de jongste in een gezin met zeven kinderen en Antonello was naast Paola de laatste die nog in leven was. Op beelden van de begrafenis van de prins waren Paola en Albert niet te zien, en van hun aanwezigheid maakten Italiaanse media ook geen melding.

Paola heeft na de troonswisseling in 2013 een flinke streep gezet onder haar publieke taken. Ze veranderde haar coupe, en besloot zich vooral te richten op ‘la dolce vita’: zoveel mogelijk van het leven genieten in haar geboorteland Italië, met haar drie jaar oudere man. Maar het is de afgelopen vier jaar niet helemaal gelopen zoals het voormalige vorstenpaar had gepland.

Gezondheidsproblemen

Allereerst was er een centenkwestie. Op de dotatie die Albert als koning gewoon was, moest flink worden ingeleverd. Hij ontving samen met zijn vrouw 923.000 euro, belangrijk minder dan in de voorgaande twintig jaar koningin-weduwe Fabiola in haar eentje kreeg en ook veel minder dan de eveneens gepensioneerde Nederlandse collega Beatrix (1,4 miljoen) opstreek. Dat verzuurde meteen het pensioen en de familierelaties.

Daarnaast waren er voor Albert en Paola tal van gezondheidsproblemen. “Ik ben een beetje zwak. Ik hoor niet zo goed meer, ik kan niet lang meer wandelen en heb moeite met trappen”, zei Albert in een tv-interview. In 2015 kreeg koningin Paola absolute rust voorgeschreven en eind vorig jaar liep ze een wervelfractuur op bij een val. In februari van dit jaar kwam daar nog een heupbreuk bij.