Kunstschilders weten in oktober wie wint

De genomineerden voor de jaarlijkse Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst zijn maandag bekendgemaakt. Koning Willem-Alexander reikt de prijs voor aankomende kunstschilders op 6 oktober uit in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.

Er waren dit jaar 302 kunstenaars die zich aanmeldden voor de prijs die in 1871 werd ingesteld door koning Willem III en die door al zijn opvolgers is voortgezet. De jury bekeek ruim 1800 (afbeeldingen van) werken en vroeg aan 68 kunstenaars om twee schilderijen in te zenden voor de tweede beoordelingsronde.

Er zijn nu nog 24 jonge schilders overgebleven die in het paleis krijgen te horen wie de vier winnaars zijn. Hun werk wordt daarna tot en met 5 november in het paleis tentoongesteld, samen met schilderijen van anderen die werk hebben ingestuurd.