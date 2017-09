Sultan Abdul Halim van de Maleisische deelstaat Kedah is maandagmiddag (lokale tijd) op 89-jarige leeftijd overleden. Dat hebben leden van zijn familie bevestigd. De sultan was tot afgelopen december voor de tweede keer in zijn leven Yang di-Pertuan Agong oftewel koning van heel Maleisië. Hij was daarmee de eerste en tot nu toe enige sultan die het roulerende ambt twee keer heeft vervuld.

Sultan Abdul Halim, die in november negentig zou zijn geworden, was na de Britse koningin Elizabeth de langst regerende monarch ter wereld. Hij kwam in juli 1958 op de troon van de noordwestelijke, aan Thailand grenzende deelstaat. In 1970 werd hij voor het eerst voor vijf jaar gekozen tot koning, en nadat de andere acht vorsten aan de beurt waren geweest kwam de inmiddels 83-jaar oude en ziekelijke sultan Abdul in 2011 opnieuw in het koninklijk paleis in Kuala Lumpur.

Maleisië heeft namelijk een uniek systeem waarbij de negen erfelijke heersers die negen van de dertien deelstaten nog hebben elke vijf jaar uit hun midden de Yang di-Pertuan Agong aanwijzen. Formeel gaat het om een verkiezing, maar sinds de stichting van Maleisië in 1957 wordt een vaste volgorde aangehouden. Alleen als een sultan zelf voor de eer bedankt, wordt daarvan afgeweken.

In het eerbetoon van de sultan, die in december werd als koning werd opgevolgd door sultan Muhammad V van Kelantan, wordt vooral zijn plichtsbetrachting geroemd. “Je was vaker ziek dan de mensen wisten en stapte dan zo vanuit je ziekbed naar de bijeenkomst waar je werd verwacht, om ’s avonds weer in het ziekenhuis terug te keren”, aldus zijn kleindochter die in het paleis voor hem zorgde.