In het bijzijn van koningin Máxima is Jouk Pleiter verkozen tot beste online ondernemer van het jaar. Pleiter, van softwareproducent Backbase, kreeg de LOEY Award 2017.

De LOEY Talent Award, voor de meest talentvolle online ondernemer van Nederland, ging naar Danique Wiltink. Koningin Máxima woonde de uitreiking van de achtste LOEY Awards bij als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering.

De Leading Online Entrepreneur of the Year (LOEY) Award is een initiatief van investeringsmaatschappijen Endeit Capital en Peak Capital. De prijzen worden uitgereikt door de Stichting LOEY. Doel van die stichting is het stimuleren van groei, innovatie en inspiratie in de online industrie in Nederland.