De Roemeense kroonprinses Margareta heeft maandag het overlijden bekend gemaakt van haar schoonmoeder, Gabriela Duda. Die is na een lang ziekbed op 79-jarige leeftijd in het noordoostelijke Iasi gestorven, aldus een mededeling van Margareta en haar man prins Radu.

Volgens het persbericht zal de kroonprinses, die een jaar geleden zelf haar moeder koningin Ana verloor, samen met prins Radu, diens broer Gabriel en andere leden van de familie de uitvaart in Barlad bijwonen. Op de grote begraafplaats van deze stad, niet ver van de grens met Moldavië, is het familiegraf van de Duda-familie.

De acteur Radu Duda (57) trouwde in 1996 met de oudste dochter van de in 1947 verjaagde Roemeense koning Mihai. Sindsdien speelt hij de rol van zijn leven als koninklijk echtgenoot, met tal van publieke optredens met en zonder zijn meer verlegen vrouw in Roemenië.