Koning Filip en koningin Mathilde van België zijn in een eeuwenoude traditie gedoken. Het paar reisde af naar Oostduinkerke, waar nog steeds op boerenknollen op garnalen wordt gevist.

Het koningspaar kwam iets na 10.00 uur aan op het strand van Oostduinkerke, waar al zo’n vijfhonderd jaar te paard op garnalen wordt gevist. De Paardenvissers gaven een demonstratie en lieten Filip en Mathilde zien wat er aan land gebeurt met de garnalen. Ook mocht het koningspaar proeven van “het goud van de Noordzee”, aldus Belga.

De Orde van de Paardenvissers kregen niet zomaar koninklijk bezoek. De Orde bestaat vijftig jaar en krijgt daarom een koninklijke titel. Koning Filip overhandigde de Paardenvissers een Koninklijke Oorkonde. Sinds december 2013 staan de garnaalvissers te paard op de UNESCO-lijst voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Koning Boudewijn

“De koning was enorm geïnteresseerd. Er hing een ongebonden sfeer en hij bleek ook heel begaan met deze ambacht”, zei Eddy D’Hulster van de Orde. Volgens hem neemt het aantal garnaalvissers te paard weer toe. “Enkele jaren geleden waren er nog een vijftal, nu zijn dat er vijftien. Het is niet evident: je moet een liefde hebben voor paarden, de zee en de visserij.”

Op garnalen vissen met trekdieren was vroeger gebruikelijk aan de stranden van onder meer België en Nederland. In Oostduinkerke worden Belgische trekpaarden gebruikt, mogelijk is de badplaats de enige plek ter wereld waar nog op deze manier wordt gevist.

De Orde van de Paardenvissers heeft al jarenlang een nauwe band met het Belgische koningshuis. “Het was koning Boudewijn die ons destijds wilde ontmoeten in het paleis omdat hij als kind de garnaalvissers te paard vaak zag kruien”, zei Marc Sirjacobs, de voorzitter dan De Orde, eerder dit jaar tegen Het Laatste Nieuws. “We houden de traditie in ere om samen met een paar vissers elk najaar de eerste garnalen aan het hof te overhandigen.”