STOCKHOLM – Bijna alle leden van de Zweedse koninklijke familie hebben de opening van het parlementaire jaar bijgewoond. Traditiegetrouw hield koning Carl Gustaf een toespraak waarna premier Stefan Löfven de regeringsverklaring voorlas.

In zijn toespraak was de koning optimistisch over de toekomst. “We staan voor belangrijke uitdagingen”, zei hij. “In het verleden hebben we al veel overwonnen. En er is alle reden om aan te nemen dat we de problemen van deze tijd ook kunnen overwinnen.” Carl Gustaf ging ook in op het milieuvraagstuk. “De vraag zal niet meer zijn of we een duurzame samenleving nastreven; de vraag is hoe we duurzaamheid verder ontwikkelen. Welke technieken zetten we in tegen welke kosten.”

Het parlementaire jaar werd ingeluid met een kerkdienst in de Grote Kerk van Stockholm. Ook daarbij waren de leden van het koninklijk huis aanwezig. Chris O’Neill, de man van prinses Madeleine, en prinses Sofia waren er niet bij. De prinses is kortgeleden bevallen.