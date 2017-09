WILLEMSTAD – Koning Willem-Alexander en minister Ronald Plasterk hebben hun bezoek aan Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius afgerond. Ze bezochten dinsdag de kleine eilanden Saba en Sint-Eustatius, waar de orkaan Irma ook huishield maar de schade niet zo ernstig was als op Sint-Maarten.

Na een overnachting in een beschadigd hotel zonder stromend water op Sint Maarten, begon de dag met een rondvlucht over het zwaar gehavend eiland. Koning Willem-Alexander toonde zich opnieuw onder de indruk van de verwoestingen, die hij een dag daarvoor al van dichtbij had gezien. Vanuit de helikopter was te zien dat voor de poort van het vliegveld een groep mensen stond te wachten op een mogelijkheid om van het eiland af te komen.

Op Saba en Sint-Eustatius sprak de koning met bewoners. In een korte toespraak op het laatste eiland riep hij hen op vertrouwen te houden. Nederland zal hen niet in de steek laten, zei Willem-Alexander.

Met een vliegtuig van de kustwacht vloog het gezelschap terug naar Curaçao. Vier volwassenen en een kind die eerder van Sint-Maarten waren geëvacueerd, vlogen in het kleine toestel mee.