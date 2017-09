Koning Willem-Alexander brengt dinsdag vanaf Sint-Maarten bezoeken aan de twee kleinste door orkaan Irma getroffen bovenwindse eilanden, Sint-Eustatius en Saba. “Het bezoek is belangrijk en geeft de koning de kans met ogen te zien wat er is gebeurd en te praten met de slachtoffers”, zegt gezaghebber Jonathan Johnson in een interview met het ANP.

Hij neemt de koning mee naar hoofdplaats The Bottom, waardoor Willem-Alexander onderweg – Saba heeft maar één hoofdweg – de schade aan het eiland kan zien. “In The Bottom praten we met de hulpdiensten en de slachtoffers”, aldus Johnson. “Het is een kort bezoek, maar we hopen dat hij een goede indruk krijgt van wat er is gebeurd en hoe we hard werken om ons eiland weer op te bouwen. We kunnen dat niet alleen. We hebben hulp nodig van Nederland.”

Johnson stelt dat logistiek op dit moment de grootste uitdaging vormt voor het slechts 13 vierkante kilometer kleine eiland, dat zijn verbindingen met het zwaar beschadigde grotere buureiland Sint-Maarten heeft verloren. “Sint-Maarten is ons transport- en distributiepunt. Iedereen en alles, toeristen, bewoners en winkels, steunt op Sint-Maarten. Daar zijn de luchtvaartmaatschappij, de groothandel, de hoofdkantoren van de banken. We moeten dus op zoek naar alternatieve distributie- en aanvoerwegen. Medische spoedgevallen moeten nu naar Bonaire, een uur verder”, somt Johnson een aantal van de problemen op.

Bouwmateriaal

Het zal niet makkelijk zijn om bouwmaterialen te krijgen om de huizen te repareren, denkt de gezaghebber. “Veel andere eilanden in de regio hebben die materialen ook nodig. En als we herbouwen moeten we zorgen dat we het op de juiste manier doen, en met het juiste materiaal. Anders waaien de daken er weer af.”

Later op de dinsdag vliegen koning Willem-Alexander en minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) door naar Sint-Eustatius. Daar wordt de koning ontvangen door de gezaghebber Julian Woodley. Verder is er een ontmoeting met medewerkers van het elektriciteitsbedrijf, die het eiland na de orkaan snel weer van elektriciteit hebben voorzien. Met het bezoek aan Sint-Eustatius wordt het bezoek van koning Willem-Alexander en minister Plasterk aan de getroffen eilanden afgesloten.