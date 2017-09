BORSSELE – Prinses Beatrix heeft woensdagmiddag in Borssele, op het haven-en industrieterrein van Vlissingen-Oost, met een stevige gongslag het nieuwe opslaggebouw voor verarmd uranium in gebruik gesteld van de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA).

De prinses was ‘terug van weggeweest’. Veertien jaar geleden opende ze al een gebouw voor hoogradioactief afval. Bij aankomst aan de naast de Westerschelde gelegen ‘Verarmd uranium opslaggebouw’ moest ze haar hoed met twee handen stevig vastpakken om afwaaien te voorkomen. “We hebben speciaal voor u gezorgd voor code Oranje”, grapte COVRA-directeur Jan Boelen.

De opslag vindt plaats in een bijzonder gebouw dat in samenwerking met kunstenaar William Verstraten tot stand is gekomen. Aan de zijkant is de grootste zonnewijzer van Europa aangebracht, een symbolische verwijzing dat tijd een cruciale rol speelt bij het afbreken van radioactief afval. Het gebouw moet de komende honderd jaar het afval huisvesten.

In een uitgebreide verhandeling voorafgaand aan de gongslag gaf oud-hoogleraar Nederlandse etnologie Gerard Rooijakkers aan dat radioactief afval ‘ons erfgoed is’, en dat het de ‘verplichting’ schept er goed mee om te gaan, zoals met ander onvervreemdbaar erfgoed als kroonjuwelen of de Nachtwacht van Rembrandt. .