Prins Constantijn blijft de komende anderhalf jaar de speciale ambassadeur voor start-ups. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft hem gevraagd aan te blijven. Dat heeft StartupDelta woensdag bekendgemaakt.

Constantijn is sinds 1 juli 2016 ambassadeur van StartupDelta. Hij nam toen de taken over van Neelie Kroes, die in 2015 begon met vernieuwende startende ondernemers uit het buitenland naar Nederland te halen.

De broer van koning Willem-Alexander zegt dankbaar te zijn dat hij zijn werk kan voortzetten. Volgens Constantijn is er nog genoeg te doen. “Innovatie en ondernemerschap zijn van essentieel belang voor de Nederlandse markt”, zegt hij. “Ik ben ervan overtuigd dat we op dit moment alles in handen hebben om Nederland tot het meest innovatieve start-upland van Europa te kunnen maken.”

Constantijn liet vorige week al weten dat het beeld over start-ups is veranderd. “Toen ik aantrad hadden mensen het gevoel dat start-ups een hype zijn”, zei de prins tegen Sprout. “Nu zijn we een stuk verder in wat het dan wél is. Het gaat om ondernemerschap, groeien en innovatief zijn. En niet alleen maar om ‘hipsters’.”