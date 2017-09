STOCKHOLM – De Zweedse prinses Madeleine heeft een seminar van Min Stora Dag bijgewoond. De organisatie zet zich in voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. De bijeenkomst was in de hoofdstad Stockholm.

Prinses Madeleine is beschermvrouwe van Min Stora Dag. Met het seminar wil de organisatie meer begrip kweken voor kinderen met ADHD en autisme. Tijdens het seminar kwamen medici en ouders met kinderen die ADHD en autisme hebben aan het woord. Ook werden er ervaringen uitgewisseld.

Verder presenteerde de organisatie een rapport over hoe Zweden omgaan met autisme en ADHD. Daaruit blijkt dat bijna iedere Zweed wel iemand kent met ADHD maar dat er verder weinig bekend is over wat de stoornis inhoudt.