GRONINGEN – Het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Groningen wordt de vijfde viering van Koningsdag, en de vierde op de nieuwe manier. Ze gingen eerder met hun familie naar De Rijp en Amstelveen, Dordrecht, Zwolle en Tilburg.

Willem-Alexander trad op Koninginnedag 2013 aan. Het was eigenlijk de bedoeling dat koningin Beatrix die dag Koninginnedag zou vieren in De Rijp en Amstelveen, maar dat werd vanwege de troonswisseling afgelast. Een jaar later ging koning Willem-Alexander als goedmaker alsnog naar de beide Noord-Hollandse plaatsen.

In 2014 was de eerste Koningsdag nieuwe stijl. Willem-Alexander koos ervoor om naar één stad te gaan, waarbij hij meer contact had met het publiek en minder oud-Hollandse spelletjes speelde. Dordrecht had de primeur. Er was onder meer een vlootschouw. In Zwolle het jaar erop waren er optredens van onder anderen rapper Typhoon. Vorig jaar waren de koning en koningin in Tilburg.

Koningin Beatrix ging op Koninginnedag altijd naar een dorp en een stad in dezelfde provincie. Zo bezocht ze in 2012 Rhenen en Veenendaal en het jaar ervoor Thorn en Weert.