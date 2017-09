Koningin Máxima heeft donderdag de Universiteitsbibliotheek Leiden bezocht. Ze opende de nieuwe Asian Library van de universiteit en nam een kijkje bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV).

Máxima opende de Asian Library, die ruim dertig kilometer aan materiaal over Azië omvat, in de Pieterskerk in Leiden. De bibliotheek is gevestigd in een nieuwe opbouw op de Universiteitsbibliotheek.

Na de opening ging Máxima langs bij het KITLV, waarvan ze sinds 2005 beschermvrouwe is. Het KITLV, een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, verwierf wereldfaam met zijn grote collecties, die in 2014 zijn ondergebracht bij de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Het onderzoeksinstituut werd in 1851 opgericht met als oorspronkelijke doelstelling het verwerven en documenteren van kennis over de toenmalige koloniën. Máxima is de vijfde koninklijke beschermer van het KITLV. Koning Willem III, koningin Wilhelmina, koningin Juliana en prins Claus gingen haar voor.