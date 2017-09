JOHOR BAHRU – De sultan van de Maleisische deelstaat Johor heeft donderdag de persafdeling van het paleis ingeschakeld om een einde te maken aan lasterlijke aantijgingen tegen een vrouw die hem afgelopen maandag een vraag stelde. Volgens het in Johor zeer actieve roddel- en geruchtencircuit zou ze sultan Ibrahim hebben omhelst en gekust en dat is in de conservatieve moslimstaat bijna een doodzonde.

Met een videofilmpje van de ontmoeting en een ronkende verklaring via de Royal Press Office probeert de sultan nu een einde te maken aan de kwaadwillende praatjes. “De vrouw benaderde mij om iets in mijn oor te fluisteren. Ik kan haar door het lawaai echter niet verstaan”, aldus sultan Ibrahim, de schoonvader van de Nederlandse Dennis. “Ze heeft me niet gekust of omhelst.”

Het filmpje ondersteunt de lezing van de sultan. Die maakte een vierdaagse rondreis door zijn rijk, vergezeld door onder anderen zijn enige dochter prinses Aminah en haar kersverse uit Lisse afkomstige echtgenoot Dennis. Op verschillende plekken langs de weg werd gestopt om met mensen te praten of deel te nemen aan speciaal voor het koninklijk gezelschap georganiseerde activiteiten. De tour ‘Kembara Mahkota Johor’ is ook bedoeld om de bevolking te ontmoeten.

De vrouw van wie in het sultanaat nu kwaad wordt gesproken, wachtte langs de weg in Ayer Hitam, waar ze op de sultan afstapte en hem iets wilde vertellen. Ze legde daarbij haar hand op de schouder van de sultan en fluisterde twee keer iets in zijn oor. Van een afstand of ander gezichtspunt bezien, leek het op een intiemer voorval. “Zijne Majesteit dringt er bij het publiek op aan om te stoppen met het beschuldigen van de vrouw”, aldus de opmerkelijke koninklijke boodschap.