Vorsten uit-tip: De Royals Verzamelbeurs in Nijverdal

Verzamelaar van het koningshuis? Dan is een bezoek aan Royals Verzamelbeurs in zalencentrum Het Vischnet te Nijverdal de moeite waard. Op zaterdag 14 oktober 2017 (10-15 uur) worden er veel koningshuisartikelen aangeboden zoals mokken, glazen, borden, ansichtkaarten, foto’s, lepeltjes. Toegang: € 2,50 per persoon. Informatie: royalsverzamelbeurs.nl