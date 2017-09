Koning Willem-Alexander heeft zijn kennis over de biologische gewasbescherming bijgespijkerd. Hij ging langs bij Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs, dat zijn vijftigjarig jubileum viert.

“Een heel goed jaar”, oordeelde Willem-Alexander over 1967, niet alleen het jaar waarin komkommerteler Jan Koppert op zoek ging naar de natuurlijke vijanden van ‘plaaginsecten’, maar ook het geboortejaar van de koning. Vijftig jaar later is Koppert Biological Systems een internationale onderneming met 25 dochtervestigingen.

Met het aantikken van een plantenblad opende koning Willem-Alexander een nieuw informatiecentrum, het Experience Center. Daar vinden telers, onderzoeksinstellingen, studenten en overheden uit binnen- en buitenland meer informatie over de biologische gewasbescherming en verduurzaming van teelt.

Hommels

Ook de koning was geïnteresseerd in de biologische gewasbescherming. Zo vroeg hij zich af waarom hommels in plaats van bijen werden gebruikt om in kassen tomatenplanten te bestuiven. “Daar zijn er veel meer van nodig”, legde directeur Paul Koppert uit, en bovendien zijn bijen kieskeuriger. Tomatenplanten hebben geen nectar. “Zodra ze de kans krijgen om te ontsnappen voor aantrekkelijkere bloemen, dan doen ze dat.”

Na de opening en rondleiding door het informatiecentrum sprak de koning met een aantal medewerkers van het bedrijf. Ook nam Willem-Alexander een kijkje in de productieruimte van de afdeling microbiologie.