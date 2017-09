AMSTERDAM – Ter ere van de 85e verjaardag van choreograaf Hans van Manen is vrijdagavond de voorstelling Ode aan de meester in première gegaan. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima woonden dit eerbetoon van Het Nationale Ballet bij in theater de Nationale Opera & Ballet in Amsterdam. Ondanks zijn hoge leeftijd denkt de beroemde choreograaf nog lang niet aan stoppen, zei hij. “Ik ga door omdat ik zo van de danswereld houd.”

Het gezelschap danste voor het eerst het stuk On the Move, dat Van Manen in 1992 maakte voor het Nederlands Dans Theater. Verder stonden het populaire 5 Tango’s (1977) en de balletten Sarcasmen (1981) en Symphonieën der Nederlanden (1987) op het programma. Speciaal voor de première werd het ballet Alltag gedanst dat Van Manen maakte voor Martin Schläpfer, artistiek directeur van het Duitse Ballett am Rhein.

“De voorstelling is een mix van verschillende stijlen en periodes die een indruk geven van de rijkdom van het werk van Hans van Manen”, zei directeur van Het Nationale Ballet, Ted Brandsen.

Van Manen was de afgelopen tijd dagelijks bij de repetities te vinden. “We zijn al drie weken aan het repeteren en op een gegeven moment moet het gebeuren.” Last van zenuwen had hij niet. “Dat heb ik nooit, maar ik voel wel spanning.” De volgende première staat overigens alweer gepland. “Ik zou niet weten waarom ik zou moeten stoppen. Ik vind het niet erg om te worden geleefd”, aldus de choreograaf.