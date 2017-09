UTRECHT – Koningin Máxima heeft vrijdagochtend in de Jaarbeurs in Utrecht het congres ‘De Dag van de Jeugdprofessional’ geopend. Het was de eerste keer dat de bijeenkomst werd georganiseerd voor professionals die werkzaam zijn in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Máxima woonde na de opening een interviewsessie bij. Hierin werd gesproken over de inhoud van de relatie met de cliënt, kwaliteit van de beroepsuitoefening, de positie van de professionals als werknemer of zzp’er, en de samenwerking met andere professionals.

Aansluitend sprak de koningin met enkele professionals en vertegenwoordigers van beroepsverenigingen.