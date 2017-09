OSLO – Kroonprinses Mette-Marit heeft vrijdag een bezoek gebracht aan een stadsboer in de Noorse hoofdstad Oslo. Andreas Capjon leert kinderen en volwassenen alles over het telen van groenten en kruiden. Mette-Marit was na afloop enthousiast. “Ik heb een hoop geleerd over gezond eten”, zei de kroonprinses.

De 36-jarige Capjon is sinds een jaar stadsboer van een ecologisch volkstuintjescomplex in het centrum van Oslo. Het doel van het project is mensen bewust te laten worden van verantwoord eten. Ook krijgen kinderen er les en kunnen ouderen er naar hartenlust tuinieren.

“Ik heb zelf ook een tuintje voor verse groenten en kruiden”, zei Mette-Marit na haar ontmoeting met de stadsboer. “Ik houd van lekker en gezond eten en nu ik een heleboel tips heb gekregen van Andreas zal ik met nog meer plezier gebruikmaken van mijn tuintje.”

Verder roemde Mette-Marit de opzet van het project. Vooral het educatieve aspect kan de goedkeuring van de kroonprinses wegdragen. “Kinderen en jongeren leren zo waar hun voedsel vandaan komt en hoe makkelijk het is om gezond te eten.”