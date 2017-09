BRUSSEL – Prins Laurent heeft nog steeds geen opheldering verschaft over zijn bezoek aan een feestje op de Chinese ambassade om de verjaardag van het leger van dat land te vieren. De Belgische premier Charles Michel wil het naadje van de kous weten over het bezoek, maar de prins zegt te ziek te zijn voor het onderonsje.

Laurent ging afgelopen zomer naar de ambassade en woonde daar, zonder toestemming van de regering, de feestelijkheden bij de rond het negentigjarig bestaan van het leger van China. Hij was zelfs in legeruniform gekleed en dat was tegen het zere been van de Belgische politiek. “Ik was daar op persoonlijke uitnodiging. Daar heeft niemand zaken mee”, zei de prins op kritiek over zijn aanwezigheid.

Premier Michel denkt daar anders over. Hij heeft in samenspraak met de Belgische koning een gepaste straf voor Laurent in gedachten. De prins heeft echter geen zin om zelf over de kwestie praten. Hij heeft zich ziek gemeld en wil dat een advocaat met Michel in gesprek gaat, meldt Het Nieuwsblad. Michel heeft al laten weten dat er nog deze maand een gesprek zal plaatsvinden. Het is nog even afwachten of Laurent daarbij aanwezig is.