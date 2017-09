BARCELONA – Vooraanstaande separatistische politici in Catalonië hebben vrijdag in een brief aan koning Felipe VI en aan premier Mariano Rajoy aangedrongen op een dialoog over een oplossing voor de Catalaanse kwestie.

De Catalaanse premier Carles Puigdemont, vicepremier Oriol Junqueras, parlementsvoorzitter Carme Forcadell en de burgemeester van Barcelona, Ada Colau, dringen in hun brief aan op een dialoog en een overeenkomst over het houden van een referendum over onafhankelijkheid in Catalonië. De separatisten in de noordoostelijke Spaanse regio willen dat 1 oktober houden.

Maar volgens de Spaanse regering en volgens opperrechters is dat in strijd met de wet. Madrid blokkeert juridisch het referendum, dreigt met vervolging van bestuursambtenaren die eraan meewerken en wil voorkomen dat de regionale regering van separatisten belastinggeld voor hun referendum gebruiken.