BRUSSEL – Luxemburg is dit jaar gastland van de informele ontmoeting van staatshoofden van Duitstalige landen. Het Belgische koningshuis kondigde vrijdag aan dat koning Filip en koningin Mathilde woensdag 27 september van de partij zijn op de bijeenkomst in buurland Luxemburg. Dit jaar is het thema integratie en migratie. In de namiddag bezoekt het koningspaar van België de Philharmonie en het museum voor moderne kunst MUDAM.

Groothertog Henri van Luxemburg en groothertogin Maria Teresa zijn dit jaar dus gastheer van de jaarlijkse ontmoeting. Vorig jaar kwamen de staatshoofden van Duitstalige landen bijeen in Brussel. Namens Lichtenstein ligt het voor de hand dat erfprins Alois van Liechtenstein komt met zijn echtgenote Sophie.

Voor de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier zal het de eerste keer zijn dat hij zich begeeft in het gezelschap. Hij werd in maart in de Bondsdag beëdigd. De overige Duitstalige landen zijn Oostenrijk en Zwitserland.