WASSENAAR – Koning Willem-Alexander heeft zaterdagochtend een bezoek gebracht aan de Reddingsbrigade Nederland. Hij was in Wassenaar bij de viering van het honderdjarig jubileum.

De koning ontmoette op de jubileumdag vrijwillige redders en medewerkers van de Reddingsbrigade. Hij sprak met ze over preventie, waterhulpverlening en de opleiding tot lifeguard.

Daarnaast nam hij het jubileumboek De redder in nood over de geschiedenis van honderd jaar Reddingsbrigade Nederland in ontvangst.