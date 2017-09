ROTTERDAM – Paul de Leeuw weet een veel betere naam voor het kunstcentrum Witte de With in Rotterdam. Het centrum wil de naam veranderen vanwege de dubieuze reputatie van de zeventiende-eeuwse vlootvoogd. Koning Willem-Alexander komt volgens Paul in aanmerking als naamgever.

Dat schrijft hij in zijn wekelijkse column voor het AD. Paul was flink onder de indruk van de manier waarop de koning zich op Sint-Maarten liet zien. “Zoals hij naar Sint-Maarten vliegt om de ramp te overzien! De koning is aangeslagen”, constateerde Paul. “Vooral de blik in zijn ogen spreekt boekdelen. Hij drinkt op de hotelkamer water uit een emmer en eet uit een voedselpakket.”

De columnist komt ook nog even terug op het bezoek van de koning aan de Amsterdamse Jordaan. Hij roemde de rol van mantelzorger die Willem-Alexander op zich nam door burgemeester Eberhard van der Laan te ondersteunen tijdens een gezamenlijke wandeling.