LONDEN – Prinses Astrid van Noorwegen woonde zondag een dienst bij in de Noorse zeemanskerk in Londen. Daar werd een borstbeeld onthuld van haar grootvader koning Haakon VII.

De koning ging tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen hij met zijn zoon kroonprins Olav in ballingschap in Engeland verbleef, regelmatig naar de nu negentig jaar oude Sjømannskirk in Rotherhithe.

Het borstbeeld van Haakon is gemaakt door Nils Aas. Op 21 september is het zestig jaar geleden dat koning Haakon stierf. Haakon was de eerste koning van Noorwegen, op de troon gekomen toen het Scandinavische land zich in 1905 losmaakte uit de opgedrongen unie met Zweden.