Carl Philip derde in eindstand Swedish GT

MANTORP – Prins Carl Philip is derde geworden in het eindklassement van de Swedish GT. Tijdens de laatste autoraces van het seizoen op het circuit van Mantorp kon de Zweedse prins zijn positie niet meer verbeteren.

De races verliepen voor Carl Philip weinig succesvol. Vrijdag haalde hij in de eerste race de eindstreep niet eens en zaterdag moest hij genoegen nemen met de achtste plek in de tweede race.

Consequenties voor zijn eindklassering hadden de matige prestaties echter niet. De plaatsen 1 en 2 waren al uit het zicht van de prins en zijn directe concurrent voor de derde plek deed het nog slechter. Jan Brunstedt pakte in beide races geen enkel punt.

Het raceseizoen in de Swedish GT, wedstrijden voor tourwagens, is ten einde. Het seizoen begon in mei. Er werden op vijf circuits door heel Zweden races gehouden. Van de tien races wist Carl Philip er twee te winnen.