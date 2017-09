DEN HAAG – Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander maakt dinsdag de traditionele rijtocht met de Gouden Koets en leest daarna in de Ridderzaal de Troonrede voor. Hierin zet het kabinet zijn plannen voor het komende jaar uiteen.

In de binnenstad van Den Haag zijn veel beveiligingsmaatregelen van kracht. Zo zijn er maandag al diverse wegversperringen aangebracht rondom het Binnenhof en het Paleis Noordeinde. In de Ridderzaal zelf is alles in gereedheid gebracht voor de Troonrede.

Leden van de Cavalerie Ere-Escorte hebben maandag op het strand van Scheveningen geoefend voor Prinsjesdag. Traditiegetrouw werden de paarden en hun ruiters op de dag voor Prinsjesdag aan een laatste test onderworpen. Tijdens de spectaculaire oefening werden de paarden met geweervuur, kanonslagen, rookbommen, muziek en geschreeuw op allerlei mogelijke scenario’s voorbereid.

Sirenes

Zaterdag oefenden de paarden en ruiters van de marechaussee al op het Lange Voorhout in Den Haag. Tijdens deze oefening werden ze ook blootgesteld aan bijvoorbeeld sirenes van politiemotoren en vlaggen. Doel van de oefeningen is om de paarden te laten wennen aan situaties die ze dinsdag ook kunnen tegenkomen.

De paarden en hun ruiters lopen op Prinsjesdag mee in de stoet die koning Willem-Alexander en koningin Máxima van Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal brengt en weer terug.