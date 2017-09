De Amerikaanse president Donald Trump maakt dinsdagmorgen zijn debuut bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in zijn woonplaats New York. Trump is de tweede spreker en reikhalzend wordt uitgekeken naar wat de veelbesproken president de rest van de wereldgemeenschap te zeggen heeft.

Veel minder aandacht zal uitgaan naar de toespraken van de vier vorstelijke sprekers op de eerste dag van het algemene debat. De Jordaanse koning Abdullah, die zondag al een ontmoeting had met de nieuwe VN-secretaris-generaal Antonio Gutteres, staat als vijfde op de sprekerslijst, wanneer iedereen aan het bijkomen is van Trump.

In de ochtendsessie komen ook koning Mohammed VI van Marokko en emir Tamim van Qatar aan het woord, als de Marokkaanse vorst zich tenminste niet op het laatste moment bedenkt en zijn broer of premier stuurt om zijn speech uit te spreken. De emir, die ruzie heeft met de buurlanden Saudi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten, zal de wereld willen overtuigen van het goede gedrag en de goede bedoelingen van zijn Golfstaat.

Prins Albert II komt dinsdagmiddag na de lunch als tweede aan de beurt om namens Monaco het woord te voeren. Koning Mswati III van Swaziland moet tot woensdagmiddag wachten. Hij is meteen ook de laatste ‘koninklijke’ spreker. Spanje bijvoorbeeld heeft koning Felipe thuisgelaten en voor Nederland spreekt woensdag demissionair minister-president Mark Rutte en niet, zoals in 2015, koning Willem-Alexander.