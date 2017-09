Mabel heeft druk programma in New York

Prinses Mabel staat voor een aantal drukke dagen in New York, waar deze week de Verenigde Naties hun jaarlijkse Algemene Vergadering houden. Naast de lange reeks deels voorspelbare toespraken in de grote vergaderzaal gonst het in en rond het hoofdkwartier van de VN van de nevenactiviteiten, waarbij Mabel aandacht vraagt voor het beëindigen van kindhuwelijken.

Als aanjager van de koepelorganisatie Girls Not Brides komt de prinses maandagmiddag bijvoorbeeld in actie bij het evenement Celebrating progress to ending child marriage, waar onder andere met kinderrechtenactiviste Malala Yousafzai en Wereldbank-president Kristalina Georgieva wordt stilgestaan bij de reeds bereikte resultaten.

Mabel echter zal de eerste zijn die toegeeft dat er nog een lange weg is te gaan alvorens kindhuwelijken, die niet alleen in Afrika en Azië veel voorkomen maar ook in westerse landen, de wereld uit zijn. Vandaar dat de jaarvergadering van VN, waarbij de hele wereld bijeenkomt in New York, zo’n goede gelegenheid is om te lobbyen en regerings- en opinieleiders te spreken.