Mary bezoekt speciaal restaurant in New York

NEW YORK – De Deense kroonprinses Mary heeft tijdens haar bezoek aan New York een speciaal project bezocht voor kansarme jongeren. Samen met premier Lars Løkke Rasmussen was ze te gast bij The Melting Pot Foundation.

De organisatie verzorgt kookcursussen en -opleidingen voor kansarme jongeren. In het restaurant dat bij The Melting Pot hoort, kunnen ze het geleerde in de praktijk brengen. Mary sprak met jongeren en mensen van de stichting. Ze nam ook een kijkje in het restaurant.

De kroonprinses is in New York voor de jaarlijkse vergadering van de Verenigde Naties.